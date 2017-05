Bezüglich der Sicherheit von Virtual-Reality-Shopping sind Deutsche skeptisch

Berlin (ots/PRNewswire) - Worldpay erstellt VR-Machbarkeitsnachweis zur Unterstützung nahtloser, sicherer Zahlungen in einer virtuellen Welt

Trotz Fortschritten im Bereich Virtual Reality (VR), welche die Technologie zugänglicher als je zuvor machen, bleiben deutsche Konsumenten bezüglich der Sicherheit beim Shoppen in einer virtuellen Welt skeptisch. Aktuelle Studien von Worldpay, einem weltweit führenden Zahlungsunternehmen, haben ergeben, dass nur 25 % der befragten erwachsenen Deutschen VR-Zahlungen als sicher erachten und nur 20 % glauben, dass es sicher ist, die Zahlungsangaben in VR oder Augmented Reality (AR) zu speichern.

Die Akzeptanz wird zudem durch die hohen Kosten von VR-Geräten gehemmt: 63 % der Befragten gaben dies in der Untersuchung als größtes Bedenken in puncto VR-Käufen an.

Trotz dieser Zurückhaltung, würden 59 % der deutschen Konsumenten den Kauf eines Produktes über VR oder AR in Betracht ziehen. Zwar wissen sie um den Hype, vertrauen jedoch noch nicht der Technologie selbst - obwohl 55 % der Befragten glaubt, dass AR/VR-Technologien noch sehr erfolgreich und genau so beliebt wie das Smartphone werden.

Zudem gibt es innerhalb traditionellerer Einkaufserlebnisse ein großes Interesse an VR. Zum Beispiel würden 51 % der befragten Deutschen es begrüßen, wenn physische Geschäfte VR im Laden verwenden würden, und 57 % hätten gern die Möglichkeit, die Technologie über eine Shopping-App zu nutzen.

Rogier de Boer, Vizepräsident Geschäftsentwicklung für EMEA bei Worldpay zu den Ergebnissen: "Obwohl der Appetit der Konsumenten auf VR wächst, wird es noch lange dauern, bis die Technologie in Deutschland Mainstream geworden ist. Konsumenten fühlen sich noch nicht wohl damit, Zahlungsangaben in einer virtuellen Welt zu speichern, doch sollte man sich auch ins Gedächtnis rufen, dass wir uns gerade erst an Mobile-Banking und Online-Shopping gewöhnt haben. Die Menschen benötigen ein bisschen mehr Zeit, um sich mit VR vertraut zu machen, und Unternehmen haben die Verantwortung, es ihnen leichter zu machen, indem sie einfache und sichere Einkaufserlebnisse anbieten."

Um die Sicherheitsbedenken zu überwinden, untersuchen Forscher von Worldpay, wie Käufer eine Kredit- oder Kundenkarte nutzen können und dabei in der virtuelle Umgebung bleiben können. Der globale Zahlungsabwickler hat einen Machbarkeitsnachweis entwickelt, der das selbe Maß an Komfort und Sicherheit bietet, den Käufer im Laden und online gewohnt sind, ohne dazu die virtuelle Welt verlassen zu müssen.

Das Prototyp-Design nutzt Host Card Emulation (HCE) zur Virtualisierung des Kaufprozesses. Bei der Zahlung wird EMV*-Technologie verwendet. Bei Käufen im Wert von unter 25 EUR funktioniert der Prototyp genauso wie eine kontaktlose Bezahlung - durch Tippen auf die (virtuelle) Karte über ein (virtuelles) Zahlungsverkehrsterminal. Für Käufe im Wert von über EUR 25 hat Worldpay eine Technologie namens AirPIN entwickelt. Durch diese Neuerung sehen die Konsumenten innerhalb der virtuellen Welt eine Reihe von Zahlen, aus denen die vier Nummern der PIN nacheinander mit dem virtuellen Controller ausgewählt werden können.

De Boer zum Machbarkeitsnachweis: "Innovation motiviert uns und unsere Kunden. Neue Technologien schaffen auch neue Verbraucherbedürfnisse. Als führendes Zahlungsunternehmen gehört es dazu, dass wir uns Gedanken darüber machen, wo die Zahlungen der nächsten Generation stattfinden werden. Wir haben diesen Prototyp entwickelt, um Konsumenten in der virtuellen Welt eine nahtlose, sichere Zahlungsmöglichkeit zu ermöglichen. Die Vorteile für Händler, die mit Virtual und Augmented Reality experimentieren, könnten von großer Bedeutung sein. Die Entwicklung steht noch am Anfang, doch wir glauben, dass die Möglichkeiten grenzenlos sind und die Branche noch großen Nutzen aus dieser Technologie ziehen wird. Immer mehr Unternehmen experimentieren in ihrem Bestreben nach größerer Kundeneinbindung mit VR/AR, deshalb müssen sie überlegen, ob VR-Technologie auch verkaufsfördernd wirkt. Ganz gleich, welcher Verkaufskanal - es ist entscheidend, den Zahlungsprozess für Kunden sowohl unkompliziert als auch sicher zu gestalten. Ein stringentes, immersives und nahtloses VR-Erlebnis kann sogar zu einer Verkaufssteigerung führen."

* EMV steht für Europay, MasterCard und Visa und ist ein globaler Standard für Kredit- und Kundenkarten, bei dem Computerchips zur Authentifizierung (und Sicherung) von Chipkartentransaktionen verwendet werden.

Über die Daten

Die Untersuchung wurde vom Forschungsinstitut Opinium im März 2017 durchgeführt; interviewt wurden 16.000 Konsumenten in Australien, Brasilien, China, Deutschland, Japan, den Niederlanden, USA und Großbritannien, die bereits von Virtual Reality oder Augmented Reality gehört hatten.

