Bpb-Wahlendossier: Sie haben die Wahl!

Schafft es die AfD ins Parlament? Wird die Ära Merkel fortgesetzt? Welche Rolle werden Populismus, Social Bots und Fake News im Wahlkampf spielen? Die Bundestagswahl 2017 bestimmt schon jetzt die hitzigsten Debatten. Deshalb sind die besten Journalisten gefragt. Um die Berichterstattung intelligent, unterhaltsam und lesernah zu gestalten, brauchen Lokaljournalistinnen und -journalisten im Wahljahr vor allem eins: das drehscheibe-Wahlendossier. Die drehscheibe, das Fachmagazin für lokale Medien der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb, hat einen einzigartigen Leitfaden erstellt: Er steht unter www.drehscheibe.org/wahlen.html kostenfrei zur Verfügung.

Das Online-Angebot versammelt Konzepte und gelungene Beispiele aus acht Jahren Wahlberichterstattung im Lokalen. Es bietet Hilfestellung und Inspiration zugleich: Zu den Themen Wissen, Organisieren, Recherchieren und Umsetzen finden Lokalredaktionen und Interessierte Tipps zur Vorbereitung, Umsetzung und Vermittlung einer genauso kreativen wie fundierten Wahlberichterstattung. Sie lernen in Experteninterviews Methoden der Recherche kennen, aus Best-Practice-Beispielen erfahren sie, was Kolleginnen und Kollegen erfolgreich umgesetzt haben und welche Konzepte sich anbieten. Den Organisationsleitfäden entnehmen sie, wie sie ihre Berichterstattung Monate vor der Wahl, eine Woche davor oder am Wahltag selbst optimal organisieren können. Von der investigativen Recherche bis zum traditionellen Rückblick, von multimedial erzählten Geschichten über einen eigenen Blog bis hin zu Stolperfallen im Presserecht werden die unterschiedlichsten Themen angesprochen. Ob Kurztipps oder langfristige Projektideen, je nach Interesse lassen sich unkompliziert verschiedenste Formate auswählen und im Arbeitsalltag nutzen. Der drehscheibe-Newsletter wird zudem regelmäßig Themen rund um eine bessere Wahlberichterstattung aufgreifen.

