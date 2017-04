Wegweiser für Hamburg: Das neue Telefonbuch 2017 ist da

Das Telefonbuch Freie und Hansestadt Hamburg 2017 / Branchenbuch, Telefonnummern, Telefonverzeichnis / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/50245 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Hamburg, die Perle an Elbe und Alster, landet bei Umfragen unter Touristen und Einwohnern stets unter den Top 10-Städte der Welt. Und wer wissen will, warum die Hansestadt so eine hohe Lebensqualität bietet, der muss nur das neue Telefonbuch 2017 für Hamburg zur Hand nehmen, das gerade druckfrisch erschienen ist und sämtliche Informationen für Hamburger und Besucher zur Verfügung stellt.

Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, betont in seinem Grußwort für Das Telefonbuch: "Die vielen Menschen, die uns jedes Jahr als Touristen besuchen, bestätigen uns immer wieder, als wie lebenswert sie unsere quicklebendige Metropole empfinden."

Abholen kann sich jeder Hamburger und Wahl-Hanseat das Telefonbuch kostenlos ab sofort in allen teilnehmenden REWE-, und Netto-Märkten sowie Post- und Postbankfilialen. Neben Adressen und Telefonnummern privater Haushalte finden sich hier auch Veranstaltungskalender, Notfall- und Servicenummern sowie Anbieter aus nahezu allen Branchen - viele davon auf Spezialseiten gebündelt im Schnellüberblick, wie etwa Ärzte, Restaurants oder auch Ämter und Behörden.

Der Geschäftsführer des TVG Verlags, Gerhard Kinzl, bestätigt: "Ob als gedruckte Ausgabe, im Internet unter www.dastelefonbuch.de oder als App für unterwegs: In unserer Stadt findet man so immer die gewünschten Adressen und Anbieter in der Nähe - sei es der nächste Facharzt, eine Bank oder ein Restaurant um die Ecke."

Das gedruckte Verzeichnis gehört jedoch nach wie vor zu den gefragtesten Suchmedien für lokale Adressen. Das ergab unlängst eine Studie des Hamburger Meinungsforschungsinstituts Ipsos unter Verbrauchern in ganz Deutschland. Während viele Nutzer das Medium im Internet und per Smartphone vor allem für die schnelle und gezielte Suche ansteuern, schätzen sie an der gedruckten Ausgabe die Möglichkeit in Ruhe nach Anbietern zu stöbern und sie zu vergleichen.

Bald auch exklusiv: TB GUIDES - weitere Wegweiser für Hamburg!

Am 15. Mai erscheint außerdem der TB GUIDE Gesundheit & Medizin für Hamburg, am 6. Juni folgt der TB GUIDE Finanzen & Recht. Beide Ratgebermagazine sind einzigartige Kombinationen aus Fachartikeln der Redaktionen von "FOCUS GESUNDHEIT" beziehungsweise "FOCUS MONEY" sowie den besten Adressen zu den jeweiligen Schwerpunktthemen - auch dies natürlich im Web: unter http://www.tb-guide.de.

Als einer der bedeutenden Telefonbuchverlage in Deutschland ist der TVG Verlag Herausgeber der drei Telefonbücher Berlin, Hamburg, München sowie mehrerer lokaler Ausgaben von Das Örtliche. Die Telefonbücher des TVG Verlages erscheinen als Printversion, online und mobil. Darüber hinaus vertreibt der TVG Verlag nationale Auskunftsprodukte auf DVD-ROM. Als kompetenter Ansprechpartner für KMUs im Bereich Online-Marketing werden AdWords-Kampagnen angelegt, Webseiten erstellt und die Auffindbarkeit der Kunden im Netz optimiert. Mit dem neuen TB GUIDE, dem Wegweiser für jede Lebenslage, setzt der Verlag auf einen Mix aus hochwertigen redaktionellen Artikeln und aktuellen Adressen.

