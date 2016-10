TB GUIDE Gesundheit & Medizin Berlin 2016 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/50245 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Experten warnen: Nie zuvor waren die Kosten für Gesundheitsausgaben in der Hauptstadt so hoch wie in den vergangenen Jahren. Was die Bürger dagegen tun können? Aktive Vorsorge betreiben und rechtzeitig den Arzt aufsuchen. Hilfreich zur Seite steht ihnen dabei der TB GUIDE Gesundheit & Medizin für Berlin.

Der Ratgeber erscheint bereits zum dritten Mal. Herausgeber ist der TVG Verlag in Kooperation mit dem Magazin FOCUS-GESUNDHEIT. Ab dem 31. Oktober liegt der TB GUIDE kostenlos in über 350 Apotheken der Bundeshauptstadt aus. TVG Geschäftsführer Gerhard Kinzl: "Mit 420 Seiten und zirka 18.000 geprüften Adressen des Berliner Telefonbuchs ist der TB GUIDE Gesundheit & Medizin ein unentbehrlicher Leitfaden in Sachen Gesundheit - inklusive Empfehlungen und wichtigen Ansprechpartnern."

Die aktuelle Ausgabe, so Kinzl, liefere umfassende Antworten zu wichtigen Gesundheitsfragen. "Wir behandeln Bereiche, die jeden Berliner betreffen." Der Bogen der Ratgeber-Themen spannt sich von Fitness-Tipps bis hin zu Zahngesundheit. Zusammen mit den aktuellen FOCUS-Listen der besten Krankenhäuser, Ärzte und Pflegeeinrichtungen in Berlin enthält der TB GUIDE Gesundheit & Medizin alle relevanten Kontakte rund um das Thema Gesundheit: von A wie Apotheke oder Allergologe bis Z wie Zahnarzt.

Der Service für die Leser steht im Vordergrund: Nach Fachgebieten sortiert, bietet der TB GUIDE aktuelle Ranking-Listen der Top-Ärzte und -Experten sowie der besten Kliniken Berlins. Für die Suche nach einer geeigneten Pflegeeinrichtung steht eine Liste der zuverlässigsten Pflegeheime mit Kosten und Leistungen zur Verfügung.

Insbesondere die aktive Vorsorge steht in diesem Jahr im Fokus: Kann man sich durch richtige Ernährung vor Krankheiten schützen? Und welche Vorteile bringt es Männern, wenn sie regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen gehen? Die besten Anti-Aging-Tipps gibt es gleich dazu. Plus: Darf man sich neue Hoffnungen bei Krebsbehandlungen machen? Individualisierte Therapieansätze versprechen hier bessere Heilungschancen. Für Familien mit Kindern stets ein wichtiges Thema: Impfen. Ein übersichtlicher Kalender leistet Empfehlungen für den Schutz von Groß und Klein. Für ein langes, gesundes Leben.

Natürlich gibt es den TB GUIDE auch online: Unter http://www.tb-guide.de/ratgeber/gesundheit bietet er neben den Kontaktadressen von Anbietern in der Hauptstadt stets aktuelle Gesundheitsinfos für den Tag.

Über den TVG Verlag

Als einer der bedeutenden Telefonbuchverlage in Deutschland ist der TVG Verlag Herausgeber der drei Telefonbücher Berlin, Hamburg und München sowie mehrerer lokaler Ausgaben von Das Örtliche. Die Telefonbücher des TVG Verlages erscheinen als Printversion, online und mobil. Darüber hinaus vertreibt der TVG Verlag nationale Auskunftsprodukte auf DVD-ROM. Als kompetenter Ansprechpartner für KMUs im Bereich Online-Marketing werden Adwords-Kampagnen angelegt, Webseiten erstellt und die Auffindbarkeit der Kunden im Netz optimiert. Mit dem neuen TB GUIDE, dem Wegweiser für jede Lebenslage, setzt der Verlag auf ein Mix aus hochwertigen redaktionellen Artikeln und aktuellen Adressen.

Pressekontakt:

Original-Content von: TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell