Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu den Folgen der Bundestagswahl für Baden-Württemberg

Stuttgart (ots) - Immerhin darf sich Kretschmann jetzt auf die von ihm ersehnte Regierungsbeteiligung in Berlin freuen - wenn sie denn wahr wird. Er kann dann im Bund mitregieren, muss aber damit rechnen, dass die Union nach dieser für die Landespartei besonders heftigen Niederlage zur Abwehr der AfD nach rechts driftet - und damit Gegenreaktionen bei Kretschmanns Grünen auslöst. Womöglich bleibt Angela Merkel dann nicht länger die Königin seines Herzens. Aber Teilhabe an der Macht in Berlin wäre ihm ein gar süßer Trost.

