Stuttgarter Zeitung: zur Vertuschung im Fall Anis Amri

Stuttgart (ots) - Die Ermittler im LKA hätten einen Haftbefehl beantragen müssen, als klar wurde, dass gegen Amri der Verdacht besteht, in großem Stil zu dealen. Dass anschließend Akten frisiert werden, um den Fehler zu vertuschen, wiegt fast noch schwerer - so wird allen Angehörigen und der Öffentlichkeit auch noch versucht, die Aufklärung zu verwehren. Die Dimension des Vertrauensverlusts in die Polizei, die ihre Bürger schützen soll, ist derzeit noch gar nicht voll zu ermessen. Nur ein Gutes hat dieser Skandal: dass es diesmal, anders als zu anderen Zeiten in Berlin, scheint, als wollten die Verantwortlichen wirklich Licht ins Dunkel bringen.

