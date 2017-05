Stuttgarter Zeitung: zum Thema Breitbandausbau

Stuttgart (ots) - Andere Länder wie Südkorea setzen inzwischen auf ultraleistungsfähige Glasfasernetze, während in Deutschland auf der letzten Meile oft noch technisch aufgerüstete Kupferkabel der Deutschen Telekom dominieren - auch im städtischen Raum. Insofern wirkt das deutsche Ausbauziel nicht ehrgeizig, sondern überfällig. Und wenn man es gesamtwirtschaftlich betrachtet, kann man sich schon fragen, was ökonomisch sinnvoller ist: die letzte Meile auf dem Land mit mittelmäßigem Tempo zu erreichen oder in urbanen Räumen Spitzenkapazitäten anzustreben. Flächenversorgung ist kein Maßstab für volkswirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit.

