Stuttgarter Zeitung: zu Trumps Steuerreform

Stuttgart (ots) - Deutsche Firmen können aufatmen: Die drohende Importsteuer, die ihre Produkte in den USA massiv verteuert hätte, ist vom Tisch. Von der drastischen Senkung der Körperschaftsteuer in Amerika würden umgekehrt auch die Tochterunternehmen von Daimler, Siemens und Co. profitieren. Alles in Ordnung also? Keineswegs. Trumps Steuerplan in seiner jetzigen Form gleicht einem Kamikaze-Unternehmen, das die öffentlichen Haushalte der USA ruinieren könnte. Im Grundsatz spricht nichts gegen eine Senkung der tatsächlich vergleichsweise hohen nominellen Steuersätze für Unternehmen. Voraussetzung wäre aber eine solide Gegenfinanzierung.

