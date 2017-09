Mitteldeutsche Zeitung: zu Macron und Europa

Halle (ots) - Emmanuel Macrons Rede war auch deshalb bemerkenswert, weil sie zugleich eine Kampfansage enthielt. Nicht an die Zauderer in Deutschland und anderswo, die er einbinden und im Dialog überzeugen will. Vielmehr warf Macron den Nationalisten in Europa den Fehdehandschuh hin. Es ist jetzt an den Deutschen, die Vorlage aus Paris aufzunehmen und gemeinsam mit Macron konkrete politische Initiativen für Europa daraus zu entwickeln. Angela Merkel könnte jetzt Führungsstärke zeigen - allen Bedenken im eigenen Lager, im Kanzleramt und bei möglichen Koalitionspartnern zum Trotz.

