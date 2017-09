Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Backwaren-Konzern Aryzta schafft 120 neue Jobs in Eisleben

Halle (ots) - Das Unternehmen Aryzta sucht nach der Erweiterung seines Backwerkes in Eisleben noch 120 neue Mitarbeiter. "Wir wollen diese bis Dezember einstellen", sagte Aryzta-Deutschlandchef Sebastian Gooding der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Auch Langzeitarbeitslose haben bei dem Tiefkühlbackwaren-Hersteller eine Chance, "wenn die Bereitschaft da ist, anzupacken", sagte Gooding. Aryzta hat in den vergangenen zwei Jahren das Werk in Eisleben für 100 Millionen Euro ausgebaut. Am Standort arbeiten inzwischen rund 1 700 Mitarbeiter.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell