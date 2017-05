Mitteldeutsche Zeitung: zu Länderfinanzausgleich

Halle (ots) - Der Bund zahlt und alle Ministerpräsidenten jubeln. Auch in München, Stuttgart oder Magdeburg können die Regierungschefs stolz verkünden, mehr Euro für ihre Landeskasse herausgeschlagen zu haben. Für die Milliardenhilfe zahlen die Länder allerdings einen hohen Preis. Die Bundesrepublik wird zentralistischer. Der Bund gewinnt an Einfluss, die Länder büßen weiter an Autonomie ein.

