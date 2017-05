Mitteldeutsche Zeitung: zu Hacker-Angriffen

Halle (ots) - Was ohne Zweifel enormen Schaden genommen hat, ist wieder einmal der Glaube an die Sicherheit im Internet. Die Welt des Wisch und Klick ist schön - und eben auch schön gefährlich. Die universelle Anfälligkeit des Systems ist gegeben, ursächlich implantiert durch die weltweite Vernetzung, die man sich doch immer gewünscht hat. Es braucht eine neue Wachsamkeit im Internet. Dafür kann man zwar die jeweilige Regierung oder seinen Netzbetreiber verantwortlich machen. Doch am Ende ist es - ganz analog - immer auch der Mensch am Computer, der das Internet nutzt, und sein hoffentlich gesunder und wacher Verstand.

