Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Angst vor syrischer Familie: Innenminister schickt mehr Polizei

Halle (ots) - Nach den Einschüchterungsversuchen einer syrischen Familie gegen die Polizei in Naumburg will Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) Härte demonstrieren. Das Revier werde auf unbefristete Zeit erheblich verstärkt, kündigte Stahlknecht gegenüber der Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe) an. "Hier ist eine Familie aktiv, die die Grundsätze des Rechtsstaats bewusst provokativ missachtet und Straftaten begeht", sagte er dem Blatt. Die Kontrollen würden deshalb intensiviert. Ein 21-Jähriger soll am Sonnabend gemeinsam mit Verwandten und Freunden zwei Polizisten bei einer Kontrolle zum Rückzug getrieben und später im Polizeirevier randaliert haben. Nach Informationen der Zeitung hat die Polizei aber derzeit keine Beweise, dass es sich um organisierte Kriminalität handelt. Der 21-Jährige wirft wiederum der Polizei vor, ihn aufgrund seiner Herkunft immer wieder ohne Anlass zu kontrollieren. "Das ist eine Unverschämtheit. Wir kontrollieren, weil die Familie kriminelle Handlungen begeht", so Stahlknecht.

Pressekontakt:

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell