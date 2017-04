Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Leihkräfte statt Lieken-Bäcker

Halle (ots) - Der Backkonzern Lieken verlagert Produktion von Weißenfels nach Wittenberg, doch wechseln offenbar keine Mitarbeiter. "Nach unserer Kenntnis geht kein einziger Produktionsmitarbeiter mit", teilte der Lieken-Betriebsrat der Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstagausgabe) mit. Die finanziellen Konditionen seien zu schlecht, zudem seien Bewerber aus Weißenfels auch abgelehnt worden. Lieken will seinen Produktionsstandort in Weißenfels mit 200 Mitarbeitern schließen. Gleichzeitig wird vom Mutterkonzern Agrofert ein neues Werk in Wittenberg mit 300 Mitarbeitern aufgebaut. Der Probebetrieb startet Mitte 2017 zunächst mit Leiharbeitern, die eine Zeitarbeitsfirma gesucht hat. Agrofert will diese nach drei Monaten übernehmen.

Der Landtagsabgeordnete Andreas Höppner (Linke) ist "über das Vorgehen von Agrofert erschüttert". Neue Mitarbeiter über einen Personaldienstleister zu suchen, gehe in Ordnung. "Das gilt aber nicht für die befristete Einstellung als Leiharbeiter", so Höppner. Leiharbeit sei dafür gedacht, Produktionsspitzen abzufedern. "Sie soll nicht dazu führen, möglichst bequem über neue Mitarbeiter zu verfügen." Agrofert wollte sich auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung zu den Einstellungen nicht äußern. Lieken-Vorstand Markus Biermann erklärte in der Vergangenheit, dass man "ein großes Interesse habe, eingespielte Teams mitzunehmen".

