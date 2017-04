Mitteldeutsche Zeitung: zu Deutsch-Türken

Halle (ots) - Die meisten Ja-Stimmenden bewegte gar nicht der Wunsch, in der Türkei die Demokratie abzuschaffen. Was sie leitete, war wohl vor allem der Reflex, es mal jemandem so richtig zu zeigen. Und dieser Jemand sind wir, der Westen. Die markigen Worte Erdogans und seiner Mitstreiter haben die Anhänger mobilisiert, Fronten gebildet, auch Ressentiments an die Oberfläche gespült. Erdogan bietet genau wie alle anderen Populisten dieser Zeit einfache Lösungen für komplizierte Sachverhalte. Für sie gibt es nur Schwarz und Weiß, die eigene Nation und den bedrohlichen Rest der Welt. Wahlen sind in dieser Zeit ein Weg für Populisten, ihre Ziele zu erreichen. Diese Gefahr betrifft Türken ebenso wie Deutsche.

