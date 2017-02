Mitteldeutsche Zeitung: zum Baltikum

Halle (ots) - Längst ist zudem die politische Gegenwart für die Staaten des Baltikums prekärer denn je. Seit der Annexion der Krim durch Russland fürchten die ehemaligen Sowjetstaaten Estland, Lettland und Litauen nichts mehr als die Rückkehr der russischen Herrschaftsansprüche in ihren Ländern, in denen noch immer viele russischstämmige Bürger leben. Die jungen EU-Staaten sehen ihren europäischen Traum bereits wieder zerrinnen. Das liegt auch an der offensichtlichen Schwäche des Beschützers. Die Nato mag nicht obsolet sein, wie der neue US-Präsident Donald Trump gesagt hat.

