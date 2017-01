Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik Rechte Terrorgruppe: Razzia auch im Saalekreis

Halle (ots) - Bei den Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zu einer rechtsextremen Terrorgruppe führt eine Spur in den Saalekreis. Nach Informationen der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe) soll es auch bei einem Mann in Querfurt Durchsuchungen gegeben haben. Er soll der Reichsbürger-Szene nahestehen. Gegen die beiden bei einer bundesweiten Razzia am Mittwoch festgenommenen Verdächtigen wurde unterdessen Haftbefehl erlassen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen insgesamt sechs Beschuldigte wegen der Bildung einer rechtsextremistischen Vereinigung. Einem siebten Verdächtigen wird vorgeworfen, ihnen geholfen zu haben.

