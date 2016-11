Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Aktien-Kauf: Halloren wirft Katjes unsauberes Verhalten vor

Halle (ots) - Die Halloren Schokoladenfabrik wirft dem neuen Aktionär Katjes unsauberes Verhalten vor. Bereits seit 18 Monaten soll der Fruchtgummi-Hersteller direkt und indirekt an dem halleschen Unternehmen in größerem Umfang als angegeben beteiligt sein. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Auf den Aktionärstreffen sollen gezielt Informationen und Gerüchte gegen Halloren gestreut worden sein, vermutet die Halloren-Führung. Die Katjes International hatte zuvor mitgeteilt, dass das Unternehmen seine Anteile bei Halloren auf sieben Prozent aufgestockt hat. Katjes-Geschäftsführer Stephan Milde sagte der Zeitung hingegen: "Wir haben friedliche Absichten". Ob Katjes die Anteile weiter erhöhen will, ließ Milde jedoch offen.

