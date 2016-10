Mitteldeutsche Zeitung: zur Räumung des Flüchtlingscamps in Calais

Halle (ots) - Es bedarf aber schon entschlossenen Wunschdenkens, um zu glauben, der Andrang der nach Britannien strebenden, an Frankreichs Kanalküste strandenden Flüchtlinge werde zurückgehen, nur weil das größte Camp dem Erdboden gleichgemacht wird. Während sich der "Dschungel" von Calais lichtet, Busse und Bagger vorfahren, erhalten andere wilde Flüchtlingscamps an Frankreichs Kanalküste bereits neuen Zulauf. Derweil steht der Rest des Landes vor neuen Herausforderungen. In seelenlosen französischen Vorstädten aufwachsende Nachfahren arabischer und afrikanischer Einwanderer, die sich auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt als Bürger zweiter Klasse erleben, begehren auf gegen den Staat, den sie für ihre Situation verantwortlich machen.

