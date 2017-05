Lausitzer Rundschau: Warum Fachkräfte hierbleiben Zum Problem des Fachkräftemangels in Deutschland

Cottbus (ots) - Einst ist Landeskindern der Gang in den Westen angeraten worden, um hier der Arbeitslosigkeit zu entgehen. Die Landespolitik hat potenzielle Investoren mit einer Niedriglohn-Region gelockt. Das war genauso richtig wie falsch. Es hat Arbeit gebracht. Aber Rückkehrer gibt es nur wenige. Und wer kommt, nimmt oft Verdiensteinbußen in Kauf. Dennoch: Hier sind Freunde und Verwandte, wird exzellente Kultur geboten, sind Kinder gut betreut, ist eine Uni vor der Tür. . . Kurz, es ist lebenswert hier. Wer fragt, wie Fachkräfte trotz höheren Verdienstes in Berlin dennoch in der Lausitz gehalten werden können - der findet hier vielleicht eine Antwort.

