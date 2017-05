Lausitzer Rundschau: Nötige Gewissheiten Zur Energiepolitik in Brandenburg und Deutschland

Cottbus (ots) - Das Zusammenstreichen der Lausitzer Tagebaupläne hat erhebliche Folgen. Arbeitsplätze in Tagebauen und Kraftwerken werden verschwinden, auch wenn die Zahl noch nicht genau feststeht. Und auch mancher Plan für laufende Gruben und rekultivierte Tagebauflächen muss neu gefasst werden. Das wird nun sechs Wochen nach Bekanntgabe des neuen Revierkonzeptes immer deutlicher. Neue Planungen und Genehmigungsverfahren sind aufwendig, aber zu schaffen, auch für den Tagebaubereich Welzow-Süd. Bis 2020 könnte dort jedoch die Ungewissheit für etwa 900 Umsiedlungsbedrohte weitergehen. Die Leag sollte deshalb so schnell wie möglich entscheiden. Was jedoch niemand in der Lausitz braucht, sind neue energiepolitische Purzelbäume nach der Bundestagswahl, die jetzt vorhandene neue Gewissheiten wieder über den Haufen werfen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell