Cottbus (ots) - Wer erinnert sich nicht im fortgeschrittenen Alter an den ersten Rausch, an feucht-fröhliche Runden in der Phase des jugendlichen Ausprobierens. Den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu lernen, gehört zum Erwachsenwerden dazu. Seit einiger Zeit endet das jedoch jährlich für Tausende Minderjährige mit akuter Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Neue Zahlen für Brandenburg und Sachsen signalisieren nun, dass erste Erfolge gegen dieses Komasaufen wieder zunichtegemacht wurden. Das ist bitter. Doch die Bemühungen um Prävention müssen weitergehen. Nur Geduld und Ausdauer bringen bei diesem Thema Aussicht auf Erfolg und die Einbeziehung vieler: Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter, Sportverbände und Vereine. Der Einzelhandel wird auch bei gewissenhafter Ausweiskontrolle beim Alkoholverkauf das Problem nicht lösen. Ein volljähriger Kumpel, der dann in den Laden geht, findet sich bestimmt. Hemmungslos saufen darf nicht mehr als cool gelten. Beim Rauchen setzt sich das nach langen Aufklärungskampagnen langsam durch. Ein Lichtblick.

