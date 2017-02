Exklusiv in Neue Post: Melania Trump - Deutsche Frauen sind ganz wild auf ihre Nase

Neue Post Cover. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43719 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, Neue Post/Neue Post" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Die neue First Lady der USA, Melania Trump (46), wird in der Öffentlichkeit nicht immer positiv dargestellt. Dennoch gilt ihr Aussehen für viele deutsche Frauen offenbar als nachahmenswert. "In meiner Bodenseeklinik haben sich Patienten gemeldet, dass sie das Aussehen von Frau Trump toll finden", verrät Prof. Werner Mang (67), Deutschlands wohl bekanntester Schönheitschirurg, NEUE POST. "Sogar ein Mann hat angerufen und gefragt, ob es möglich sei, seine Frau zu Melania Trump umzuoperieren."

Besonders die Nase der Gattin von Donald Trump sei gefragt, so "Nasenpapst" Mang: "Aber auch die hohen Wangenknochen und die Lippen- und Augenpartie." Dieser Trend könnte anhalten, vermutet der Schönheits-Arzt. "Dann gibt es viel zu tun für Schönheits-Chirurgen, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit."

