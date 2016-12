,,Drive: the startup accelerator" will innovativen Start-Ups die Möglichkeit geben, ihre Produkte und Dienstleistungen internationalen Märkten zugänglich zu machen. Ins Leben gerufen wurde das Förderungsprogramm von Carglass-Mutter Belron. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/43686 / Die Verwendung dieses Bildes ist für ... Bild-Infos Download

Köln (ots) - Das erfolgreiche Förderungsprojekt "Drive: the startup accelerator" von Carglass-Konzernmutter Belron und Investor und Innovationspartner L Marks sucht wieder innovative Start-Ups und Ideen. Das Programm hilft Gründern, die an einer Zusammenarbeit mit Unternehmen des Belron-Konzerns interessiert sind, durch Mentoring und finanzielle Unterstützung ihre innovativen Geschäftsideen auf einem internationalen Markt voranzutreiben. Bis zum 29. Januar 2017 können sich interessierte Start-Up-Unternehmen für die Teilnahme am Programm, das rund 238.000 Euro* an Fördergeldern bereithält, bewerben.

Start-Up-Suche auf fünf Bereiche konzentriert

"Drive" soll helfen, das Wachstum von Start-Ups zu beschleunigen, der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung digitaler Kundenservices und Mitarbeiterengagement-Tools. Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen, die ihre Ideen für folgende unternehmerische Aufgabenstellungen und Bereiche weiterentwickeln wollen:

- Kundengewinnung: Gesucht werden Lösungen, die helfen, allgemeine Kundenkontakte aus unterschiedlichen Kanälen stärker für die Kundengewinnung zu nutzen. - Kundenservice und -erlebnis: Ideen, die im Zeitalter des Komforts Kunden helfen, die Serviceerlebnisse zu erhalten, die sie sich wünschen. - Mitarbeiterengagement: Innovative Lösungen für Mitarbeitertrainings sowie zur Erleichterung der Kontaktaufnahme und Kommunikation unter Mitarbeitern. - Unterstützung für Versicherer: Lösungen für Versicherungspartner, die diesen helfen, ihre Kunden zu binden und auszubauen sowie Schadensansprüche (inklusive Fahrzeugglasschäden) effektiver abzuwickeln. - Digitale Problemlösungen: Ideen, Produkte und Dienstleistungen, die die Stärken des Belron-Konzerns im Bereich Fahrzeugglasreparatur und -austausch weiter vorantreiben und gleichzeitig Lösungen für andere Alltagsprobleme bieten.

Der Auswahlprozess

Nach der Einreichungsphase erhalten 25 Start-Ups die Chance, ihr Konzept vor einer Jury aus Belron-Führungskräften, Partnern und unabhängigen Experten zu präsentieren. Auf Basis von Kriterien wie Machbarkeit, Relevanz, Bedarf und Qualität der Konzepte sowie Überzeugungskraft des Teams wählt die Jury bis zu fünf Teams aus, die gefördert werden sollen.

Was erwartet die Gewinner?

Im Rahmen eines zehnwöchigen Programms wird den Gewinnern ab April 2017 ein Büroplatz in der Belron-Zentrale in Egham nahe London zur Verfügung gestellt. Vor Ort erhalten die Gründer Unterstützung durch ein ausgewiesenes Belron-Führungsteam sowie erfahrene Entrepreneurs. Zum Programm gehört ebenfalls eine Partnerschaft mit einem Unternehmen der internationalen Belron-Gruppe inklusive einer Reise in das entsprechende Partnerland. Die Investoren streben eine langfristige Zusammenarbeit der Gründer mit dem Belron-Konzern an. Das Gewinnerteam des Gesamtwettbewerbs hat Aussicht auf eine Folgefinanzierung von Belron und L Marks von bis zu rund 119.000 Euro** sowie die Chance auf einen Vertrag mit dem Fahrzeugglasspezialisten.

Weitere Informationen zu bisherigen Gewinnern, Terminen und Kategorien gibt es unter www.drivewithbelron.com.

* 200.000 Britische Pfund, laut Kurs vom 13. Dezember 2016

** 100.000 Britische Pfund, laut Kurs vom 13. Dezember 2016

Über Belron

Belron ist weltweit das größte auf die Behebung von Fahrzeugglasschäden spezialisierte Unternehmen. Die Unternehmensgruppe setzt mit der Entwicklung von Verfahren, Tools und Prozessen zur Verbesserung von Produkten und Kundenerlebnissen immer wieder neue Benchmarks innerhalb der Branche. Die Gruppe beschäftigt weltweit über 25.600 Mitarbeiter, von denen mehr als die Hälfte hochqualifizierte Monteure sind, und ist in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen weltweit einen Umsatz von rund 3,1 Milliarden Euro, rund 11 Millionen Kunden nutzen die Dienstleistungen der Gruppe.

Über Carglass

Carglass gehört seit 1990 zur internationalen Belron-Familie und firmiert seit 1993 als Carglass GmbH. Carglass in Deutschland ist Spezialist für die Reparatur und den Neueinbau von Fahrzeugglas. In Deutschland beschäftigt Carglass rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon sind circa 1.500 speziell geschulte Carglass-Monteure. Mehr als 300 Mitarbeiter arbeiten in der Hauptverwaltung in Köln, über 200 Mitarbeiter sind im Customer Contact Center (Call Center) beschäftigt. Das Unternehmen bearbeitet rund 1,2 Mio. Kundenkontakte pro Jahr und hilft Autofahrern in ganz Deutschland, entweder in einem der 330 Service Center oder unterwegs mit mehr als 380 mobilen Einheiten.

