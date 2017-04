Vom Unesco-Welttag des Tanzes über die Deutsche Tanzwoche zum Welttanztag

Hamburg (ots) - Alljährlich ist der 29. April ein besonderer Tag für Tänzerinnen und Tänzer aller Sparten weltweit: Mit der Absicht, Tanz als universelle "Weltsprache" zu würdigen, hat 1982 das internationale Komitee des Tanzes des Internationalen Theater Institutes (ITI der Unesco) den »Unesco-Welttag des Tanzes« eingeführt. Als angemessenes Datum wurde der Geburtstag des französischen Tänzers und Choreografen Jean-Georges Noverre (1727-1810) gewählt, der als Gründer des modernen Balletts gilt.

Seit 2011 findet stets rund um dieses Datum die »Deutsche Tanzwoche« statt. Die diesjährige Deutsche Tanzwoche beginnt exakt am 29. April und endet am 7. Mai 2017. Zum siebten Mal bringt sie Akteure von Tanzkunst und Tanzkultur an einen Tisch, die sich aus Angeschlossenen des Rats für darstellende Kunst und Tanz im Deutschen Kulturrat (27 Dach- und Bundesverbände des Theaters und des Tanzes im »Beirat Tanz«), des Deutschen Bundesverbandes Tanz, des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes, des Conseil international de la Danse und des Tanzschulunternehmerverbandes Swinging World zusammensetzen.

Die Deutsche Tanzwoche vereint die Vielfalt des Tanzes und versteht sich als Plattform, die über verbands- und kulturpolitische Grenzen hinweg alle dem Tanz verbundenen Institutionen und Organisationen in Deutschland verbindet. Sie gibt den teilnehmenden Institutionen, Häusern und Tanzschulen die einmalige Gelegenheit, dem Publikum die großartige Vielfalt und Bandbreite der deutschen Tanzszene zu zeigen.

Denn künstlerischer Tanz, Turniertanz, Ballett (wie z. B. auch Historischer Tanz, Moderner Tanz u.v.a.m.), Tanztherapie, aktuelle Tanzformen (wie z. B. Hip-Hop, Jazz, Stepp, Show u.v.a.m.), Volkstanz oder Gesellschaftstanz verteilen sich auf zwei Seiten einer Medaille. Nicht jeder, der in einem Tanzsportverein tanzt, tut dies aus Interesse am Wettbewerb. Was auf Tanzbühnen geboten wird, ist nicht immer nur von künstlerischer Bedeutung. Die Arbeit in einer Tanzschule folgt längst nicht nur einem kommerziellen Interesse und die vielen Tanzarbeitsgemeinschaften Deutschlands widmen sich weit mehr Themen als dem Folkloretanz.

Für die ADTV-Tanzschulen ist die Deutsche Tanzwoche eine Gelegenheit, ihre ganz speziellen Programme in dieser Woche zu präsentieren - dazu zählen auch die zahlreichen Aktionen landauf, landab zum traditionellen »Tanz in den Mai«. Dabei sind die teilnehmenden Häuser völlig frei in dem, was angeboten wird. Das können Schnupperstunden, Workshops, Verlosungen, Bälle, Vorführungen, Wettbewerbe und Festivals sein. Sie können Vorträge oder Informationsveranstaltungen aus allen Bereichen des Tanzes durchführen. Auch verwandte Themengebiete wie Tanz und Gesundheit, Tanz in Kindergärten, Tanz als Therapie und Tanz in Schulen können präsentiert werden.

Die Deutsche Tanzwoche ist nicht nur eine Woche lang der große Veranstaltungskalender zum Thema Tanz für ganz Deutschland, sie ist auch der Startschuss für die Vorbereitungsphase bis zu einer weiteren gemeinsamen Aktion der dem ADTV angeschlossenen Tanzschulen im Herbst dieses Jahres. Denn am ersten Novemberwochenende findet traditionell der vom World Dance Council (WDC, London) ausgelobte »Welttanztag« statt, an dem sich ADTV-Tanzschulen seit drei Jahrzehnten alljährlich beteiligen.

In diesem Jahr ist für den Welttanztag am 4. November geplant, zehn Jahre nach dem erfolgreichen Cha-Cha-Cha-Weltrekord im Massensimultantanz die Anzahl der "Starter" mithilfe einer Disco-Samba-Choreografie auf über 48.000 Teilnehmende zu erhöhen. Gleichzeitig wird mit diesem tänzerischen Weltrekordversuch - und das hat im ADTV ebenfalls Tradition - eine Spendenaktion verknüpft, deren Ergebnis auch in diesem Jahr wieder »RTL - wir helfen Kindern« zugute kommt. ADTV-Tanzschulen haben durch ihre Welttanztagsaktivitäten so im Laufe von 30 Jahren fast vier Millionen Euro "ertanzt", die sämtlich namhaften karitativen Institutionen - lokal, regional oder überregional - zur Verfügung gestellt werden konnten.

