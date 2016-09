Besuchen Sie EOS auf der K 2016

Krailling (ots) - Treffen Sie EOS, den weltweiten Technologie- und Qualitätsführer für High-End-Lösungen im Bereich der Additiven Fertigung (AM), vom 19. - 26. Oktober auf der K-Messe in Düsseldorf in Halle 4 am Stand B29 und feiern Sie mit uns die Premiere unseres neuen Systems EOS P 770. Das hochkapazitive Doppellaser-System dient der wirtschaftlichen Produktion großer Kunststoffbauteile von hervorragender Qualität per industriellem 3D-Druck.

Mit EOS Systemen für den industriellen 3D-Druck meistern Unternehmen die Produktionsanforderungen von heute und die Herausforderungen von morgen. Hochproduktive Systeme zur Verarbeitung von Kunststoffen ermöglichen ihnen die zuverlässige und schnelle Fertigung funktionaler Prototypen und Kleinserien.

Exklusiver Gast am EOS Stand: EOS Partner GF Machining Solutions Zusammen mit unserem Partner GF Machining Solutions entwickeln wir exklusive Lösungen für Werkzeug- und Formenbauer, ein Markt, in dem GF eine führende Position einnimmt. Die AM S 290 Tooling ist ein Additives Fertigungssystem mit der bewährten Qualität der direkten Metall-Laser-Sintern Technologie (DMLS) von EOS. Das System bietet hochqualitative 3D-Druck Technologie speziell für die Herausforderungen in diesem Sektor und ist ebenfalls am EOS Stand zu finden.

