Hamburg (ots) - Wer sich für einen neuen Job bewirbt, fragt sich unter anderem: "Passt das Unternehmen zu mir? Passe ich zum Unternehmen? Und wie ist es wohl, dort zu arbeiten?". Die Antworten hierauf gibt ab sofort ein interaktives Youtube-Video - zumindest bei dem Hamburger Unternehmen EOS.

Der zur Otto Group gehörende internationale Inkasso-Dienstleister stellt sich potenziellen Bewerbern mit einem "virtuellen Arbeitstag" vor - in Form eines Videos mit Gamification-Ansatz und Multiple-Choice. Job-Interessenten erleben einen Tag bei EOS. Sie lernen zukünftige Kollegen kennen und durchlaufen Situationen, die ihre Entscheidung erfordern. Per Klick aufs Video geht es durch die "Mini-Büro-Abenteuer": http://ots.de/LkM7z

Das "Virtual Beginner"-Video steht im Zeichen der Digitalisierung, die EOS in allen Unternehmensbereichen vorantreibt. Damit einher geht der von den Mitarbeitern mitzugestaltende Kulturwandel, dem notwendigen Veränderungsprozess zu einem digitalisierten Unternehmen. Ziel ist es, flexibler und schneller auf die Anforderungen der Zukunft reagieren zu können.

Moderner Ansatz: Recruitment-Video mit Game-Charakter

"Das Ziel des interaktiven Videos ist es, die Einstiegshürde für Job-Interessenten deutlich herabzusetzen. Wir möchten als Unternehmen transparent sein und Bewerbern die Möglichkeit geben, 'einmal Mäuschen bei uns zu spielen' - aber auch das Thema Recruiting zeitgemäß, digital und ansprechend angehen", so Sylke Sergel, Head of Corporate Human Resources bei EOS.

Zusammengefasst: Die Zeiten, in denen sich nur Bewerber von ihrer besten Seite zeigen sollten und Unternehmen die Ansprüche an die Zusammenarbeit festlegten, sind vorbei. Unternehmen müssen heutzutage mehr denn je zeigen, wer sie sind - und vor allem, wie sie sind. EOS geht diesen neuen Recruitment-Weg mit einem "virtuellen ersten Tag" an.

EOS - with head and heart in finance

Die EOS Gruppe

Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Finanzdienstleistungen. Den Schwerpunkt bildet das Forderungsmanagement. Im Kern stehen dabei drei Geschäftsfelder: Treuhandinkasso, Forderungskauf und Business Process Outsourcing. Mit knapp 8.000 Mitarbeitern bietet EOS seinen rund 20.000 Kunden in über 25 Ländern der Welt mit mehr als 60 Tochterunternehmen finanzielle Sicherheit durch maßgeschneiderte Services im B2C- und B2B-Bereich an. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, der Telekommunikationsmarkt, die Öffentliche Hand, der Immobiliensektor, Distanzhandel sowie E-Commerce.

Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.

