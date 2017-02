Update der Yahoo Mail-App: Jetzt mit automatischer Anrufer-Erkennung und Foto-Upload

München (ots) - Ab sofort können Nutzer von Yahoo Mail sehen, wer sie anruft - selbst dann, wenn die Nummer nicht im Smartphone gespeichert ist. Neu ist auch die Upload-Funktion für Fotos: künftig werden alle Bilder vom Smartphone oder Tablet automatisch in der Desktopversion von Yahoo Mail angezeigt.

Mit der Anrufer-ID wissen, wer anruft

Das neue Feature für Yahoo Mail zeigt ab sofort den Namen des Anrufers an, auch wenn dieser nicht in der Kontaktliste des Smartphones hinterlegt ist. Hatten Nutzer und Anrufer bereits Kontakt via E-Mail übernimmt die Anrufer-ID-Funktion den Telefonkontakt zum Beispiel aus der Email-Signatur und ordnet sie der entsprechenden Person zu. Das gilt nicht nur für künftige Anrufe, sondern auch rückwirkend für alle vergangenen Gespräche.

Vom Desktop direkt auf Handybilder zugreifen

Ab sofort müssen sich Nutzer ihre eigenen Fotos nicht erst selbst per Mail zuschicken, um sie dann an Familie oder Freunde weiterleiten zu können. Die neue Upload-Funktion der Yahoo Mail-App verknüpft alle Smartphone- oder Tablet-Fotos der vergangenen 90 Tage automatisch mit der Desktop-Version von Yahoo Mail.Eine Sidebar bietet einen Überblick zu allen Bildern, die mit einem Klick an die gewünschte Nachricht angehängt werden können. Für einen besseren Überblick kann sich der Nutzer die Bilder zusätzlich nach Kategorien anzeigen lassen. Die Bilderkennungstechnik von Yahoo sortiert die Fotos anhand von Stichworten wie "Strand" oder "Schnee" und macht sie so schneller auffindbar.

Die Bilder sind ausschließlich für den Account-Inhaber sichtbar und lassen sich auf Wunsch wieder von Yahoo Mail löschen - auf dem Smartphone bleiben sie weiterhin verfügbar.

