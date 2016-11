Artists against Aids - Auktion am 6. Dezember / Ausstellung mit Kunstwerken von Candida Höfer, Katharina Sieverding und Thomas Zipp ab 25. November

Titelbild von "Artists against Aids" 2016: "Felix, 2016" von Diango Hernández Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/42803 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Deutsche AIDS-Stiftung" Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Am 6. Dezember findet die Benefizauktion "Artists against Aids" für die Deutsche AIDS-Stiftung in der Bundeskunsthalle statt. Vom 25. November bis 6. Dezember werden die zur Auktion stehenden Werke in einer Sonderausstellung gezeigt. Darunter sind Arbeiten von Monica Bonvicini, Maria Eichhorn, Berta Fischer, Katharina Grosse, Candida Höfer, Katharina Sieverding und Thomas Zipp. Am heutigen Vormittag zeigten Elisabeth Pott, Vorstandsvorsitzende der Deutschen AIDS-Stiftung und Susanne Titz, diesjährige Kuratorin von "Artists against Aids" die ersten Werke.

"Ich freue mich sehr, dass wir von so vielen Künstlerinnen und Künstlern mit großartigen Arbeiten unterstützt werden.", sagte Elisabeth Pott. "Ich danke allen am Projekt Beteiligten von Herzen und freue mich auf eine interessante Ausstellung und spannende Auktion. Ganz besonders danke ich der hoch engagierten Kuratorin Susanne Titz und der Bundeskunsthalle, dass sie uns im Kampf gegen HIV/AIDS unterstützen."

"Die Einladung der Deutschen AIDS-Stiftung, an der diesjährigen Auktion "Artists against Aids" mitzuwirken, ist eine große Ehre. Es freut mich sehr, dass Künstlerinnen und Künstler sowie auch Galeristinnen und Galeristen, die mir teils sehr nahe stehen und die ich seit Jahren schätze, dazu bereit waren, Werke für die Versteigerung am 6. Dezember zur Verfügung zu stellen", so Susanne Titz.

Am 6. Dezember werden 68 gespendete Kunstwerke in der Bundeskunsthalle versteigert. Henrik Hanstein vom Kölner Kunsthaus Lempertz führt durch die Auktion. Hannelore Elsner ist Schirmherrin von "Artists against Aids".

Der Erlös der Auktion wird in die Hilfen der AIDS-Stiftung in Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland und dem südlichen Afrika fließen.

"Artists against Aids" auf einen Blick:

Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 24. November, 19.00 Uhr

Ausstellung: 25. November bis 6. Dezember

Auktion: Dienstag, 6. Dezember, 19.00 Uhr

Ehrenamtliche Kuratorin: Susanne Titz, Direktorin des Städtischen Museums Abteiberg, Mönchengladbach

Ehrenamtlicher Auktionator: Henrik Hanstein, Kunsthaus Lempertz, Köln

Schirmherrin: Hannelore Elsner

Den Ausstellungskatalog und weitere Informationen finden Sie unter: www.artists-against-aids.de

Spendenkonto der Deutschen AIDS-Stiftung: IBAN: DE85 3705 0198 0008 0040 04

Die Deutsche AIDS-Stiftung ist die größte AIDS-Hilfsorganisation in Deutschland, die betroffenen Menschen materielle Unterstützung bietet. Sie hilft seit fast 30 Jahren bedürftigen Menschen mit HIV und AIDS in Deutschland durch Einzelhilfen und durch die Unterstützung von Projekten wie beispielsweise Betreutes Wohnen. Darüber hinaus fördert die Stiftung seit dem Jahr 2000 ausgewählte Hilfsprojekte, etwa für Aidswaisen, Jugendliche, Mütter und ihre Kinder, vor allem im südlichen Afrika. Die Urstifter 1987 waren Rainer Ehlers, der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV) und das Deutsche Rote Kreuz.

