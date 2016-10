Wunsch erfüllt! Alfons Schuhbeck kocht für José Carreras Stiftung

Alfons Schuhbeck und Kochschülerin Monika (61) aus Seefeld am Ammersee. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/42657 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V./Benjamin Olszewski" Bild-Infos Download

München (ots) - Für Hobby-Köchin Monika Bleier-Schober aus Seefeld am Ammersee geht heute ein großer Wunsch in Erfüllung. In der Kochschule von Alfons Schuhbeck darf die 61-jährige dem Meisterkoch persönlich auf den Kochlöffel schauen. Monika hat schon immer leidenschaftlich gerne gekocht. Früher asiatisch und traditionell. Heute - nach Ihrer überstandenen Leukämie-Erkrankung - bevorzugt sie gesunde und kalorienarme Küche. Zu sehen gibt es das Koch-Duo in der José Carreras Gala am 14. Dezember auf SAT.1 Gold um 20:15 Uhr LIVE aus Berlin.

Über die José Carreras Gala:

Die 22. José Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de) wird in diesem Jahr am Mittwoch, den 14. Dezember wieder im Estrel Congress Center Berlin stattfinden. Übertragen wird das große vorweihnachtliche TV-Ereignis erneut live von dem frei empfangbaren Sender SAT.1 Gold. Produziert wird die Benefiz-Gala auch 2016 von Kimmig Entertainment.

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 1100 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden- Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 100 Millionen Euro Spenden die langfristig erfolgreichste Benefiz-Gala im deutschen Fernsehen.

