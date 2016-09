Andreas Gabalier, Max Giesinger und viele weitere Stars sind bei der 22. José Carreras Gala am 14. Dezember in Berlin dabei!

München (ots) -

- SAT.1 Gold überträgt die Gala am 14. Dezember ab 20.15 Uhr LIVE aus Berlin - Kartenvorkauf unter der Ticket-Hotline 030 68 31 68 31

Große Stars mit einem großen Herz: Am 14. Dezember lädt José Carreras zum 22. Mal zur großen Benefiz-Gala im Congress & Messe Center Estrel in Berlin und freut sich sehr über die Unterstützung großer nationaler und internationaler Künstler: Alpen-Rocker Andreas Gabalier und EM-Hitmacher Max Giesinger sind nur zwei der Stars, die ihr Kommen bereits zugesagt haben.

Andreas Gabalier: "Ich freue mich riesig, erstmals zur José Carreras Gala eingeladen zu sein und José Carreras in seinem Kampf gegen Blutkrebs unterstützen zu können. Für die Zuschauer werde ich dafür eine tolle musikalische Überraschung im Gepäck haben. Wir werden dabei sein, weil wir an den Fortschritt glauben."

Max Giesinger: "Wenn 80 Millionen Menschen hinter der José Carreras Leukämie-Stiftung stehen, können wir gemeinsam im Interesse der Kranken viel bewegen. Die José Carreras Gala schafft Solidarität mit den Patienten und sammelt Spendengelder zum Einsatz in neue, lebenswichtige Projekte."

Die 22. José Carreras Gala (www.josecarrerasgala.de) wird in diesem Jahr am Mittwoch, den 14. Dezember wieder in Berlin im Congress & Messe Center des Estrel stattfinden. Übertragen wird das große vorweihnachtliche TV-Ereignis erneut live von dem frei empfangbaren Sender SAT.1 Gold. Produziert wird die Benefiz-Gala auch 2016 von Kimmig Entertainment.

José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.

1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 1100 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden- Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 100 Millionen Euro Spenden die langfristig erfolgreichste Benefiz-Gala im deutschen Fernsehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carreras-stiftung.de.

