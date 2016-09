Lavazza: Der Kaffee macht den Unterschied!

NESPRESSO®* kompatible Kapseln von Lavazza: Samtig weich mit Kakaoaroma, dezente Noten von gerösteten Cerealien und Karamell, süß abgerundet mit weicher Crema, edelfruchtig, floral und würzig in fünf verschiedenen Intensitäten: Die fünf Sorten der Lavazza Kapseln für NESPRESSO®*-Maschinen treffen garantiert jeden Geschmack! ... Bild-Infos Download

Frankfurt/Main (ots) - Tradition trifft Trend: Original italienischer Espresso von Lavazza ist ab September 2016 auch in Kapseln für NESPRESSO®*-Maschinen erhältlich. Fünf Sorten - von samtig-intensiv bis fruchtig-fein - zaubern italienisches Temperament in die Tasse.

Lavazza, der international bekannte Kaffeeröster aus Italien, erweitert sein Kapsel-Angebot. Ab September 2016 können Kaffeetrinker den original italienischen Kaffee in trendigen Kapseln kaufen, die zu 100% kompatibel mit den Kaffeemaschinen von NESPRESSO®* sind. Ein schicker Lifestyle trifft damit auf den italienischen Qualitätskaffee von Lavazza. Die Traditionsrösterei aus Turin steht seit vier Generationen sinnbildlich für Kaffee der Spitzenklasse und genießt weltweit höchste Reputation unter Kaffeeliebhabern.

Eine 120-jährige Erfolgsgeschichte, die Lavazza nun mit der Erweiterung des beliebten Kapselsystems fortschreibt. Fünf Sorten warten in den praktischen, aromaschützenden Kapseln darauf, ihren erlesenen Geschmack in der Tasse zu entfalten. Je nach Vorliebe, Stimmung und Tageszeit können Lavazza Liebhaber zwischen unterschiedlichen Intensitäten und Geschmacksrichtungen wählen: samtig-weich mit Kakaoaroma, harmonisch mit einem Hauch von Karamell, süß-vollmundig mit weicher Crema, samtig-rund mit einer Note von Edelhölzern und edel-fruchtig mit floralen Aromen.

Lavazza garantiert auch für das Produkt aus der Kapsel vollen Kaffeegenuss. Sichergestellt wird dies durch das spezielle Verfahren des "Noble Dark Roasting" (Entfaltung des vollen Aromapotenzials), die innovative "Velvety Grinding" Mahltechnologie (optimale Freisetzung der Aromen) und den Einsatz von 100% aromaschützenden Kapseln.

Der Startschuss fällt Ende September 2016: Ab dann werden die fünf neuen Edelsorten überall zu kaufen sein. Die Kapseln gibt es zu je zehn Stück in einer edlen Glanz-Lack-Verpackung. Der Preis liegt bei 2,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung).

Der Start im deutschen Markt wird von Lavazza mit umfangreichen Marketing- und Promotionmaßnahmen begleitet, die Werbekampagnen in TV, Print, auf City-Light-Postern und Social Media-Kanälen umfassen sowie Kampagnen am Point of Sale, nationale Verkostungstouren und Sonderwerbeformen zur Schaffung erhöhter Aufmerksamkeit.

Kaffeeliebhaber, die eine NESPRESSO®*-Maschine besitzen, können ab September 2016 zu Lavazza greifen - endlich. Denn: Auf den Kaffee kommt es an!

(*Markenzeichen eines Drittunternehmens)

