Integrata und BMW gewinnen zwei renommierte Europäische Trainingspreise des BDVT / Auszeichnung für das innovativste Konzept für optimierte Weiterbildungsplanung in Unternehmen

Stuttgart (ots) - Die Integrata AG und die BMW Group wurden am 19.10.2016 mit dem Europäischen Preis für Training, Beratung und Coaching des BDVT und dem einmaligen Europäischen Innovationspreis ausgezeichnet. Das Prädikat "Innovationspreis" unterstreicht ausdrücklich das innovative, toolgestützte "Agile Vorgehensmodell", das Integrata im Auftrag der BMW Group im 100. Jahr der Firmengeschichte entwickelte. Ziel war die Optimierung der Planungsprozesse der firmeneigenen Bildungsakademie - Innovation in der Weiterbildung für innovative Fahrzeuge.

"Wir wollten, dass unsere Berater die kundenorientierte Erstellung von individuellen Qualifizierungsmaßnahmen für persönliche Kompetenzen und die Beratung bei Veränderungsvorgehen schneller bewältigen können. So nahm bislang die Suche nach vorhandenen Lernmaterialien zu viel Zeit in Anspruch. Die kommt nun der intensiven Beratung bei gleichzeitiger direkter Veranschaulichung zugute", beschreibt Alfred Güra, verantwortlicher Bildungsmanager bei BMW Group, den Hintergrund der Zusammenarbeit mit der Integrata AG. Die Integrata AG entwickelte mit dem toolgestützten "Agilen Vorgehensmodell" ein Instrument, das eine effiziente, schnelle und passgenaue Weiterbildungsplanung ermöglicht.

Das "Agile Vorgehensmodell" wird durch das sogenannte Learning Center unterstützt, ein Tool, das es in dieser Form bislang nicht gab. Verfügbare Inhalte, Materialien, Medien und Methoden befinden sich dort in einem schnellen, direkten Zugriff und können modular abgerufen und "agil" kombiniert werden. Dabei werden sowohl Präsenz- als auch E-Learning- und Blended-Ansätze berücksichtigt.

Laut Alfred Güra wurde mit dem "Agilen Vorgehensmodell" nicht nur die Qualität der Beratungsgespräche gesteigert. Es führte darüber hinaus bei Beratungsgesprächen zu einer Zeitersparnis von bis zu 80 Prozent. Das toolgestützte "Agile Vorgehensmodell" hat zudem alle Generationen im Fokus. Darauf weist Claudia Geier, Leiterin Produktmarketing PE/OE bei der Integrata AG ausdrücklich hin: "Autonomes Lernen ist gerade für junge Generationen von großer Bedeutung. Dieses sich wandelnde Lernverhalten wird im "Agilen Vorgehensmodell" und im Learning Center berücksichtigt." Demographische Aspekte wie auch unterschiedliche Lerntypen und Lerngewohnheiten können in die Konzeption mit einbezogen werden.

Der BDVT als Berufsverband für Trainer, Berater und Coaches würdigt mit diesen beiden Auszeichnungen ein innovatives und bislang einzigartiges Modell für eine zeitgemäße und ressourcenorientierte Qualifizierungsplanung, das bereits in der Praxis überzeugen konnte. Die Preisverleihung des BDVT fand auf der Zukunft Personal 2016 in Köln statt.

Als Unternehmen der Cegos Group ist die Integrata AG der führende europäische Full Service-Anbieter für Qualifizierungsprojekte und Qualifizierungsprozesse, Trainingslogistik sowie Seminare. Das Unternehmen besteht seit 1964 und ist auf nationaler sowie internationaler Ebene in den Themenbereichen Personalentwicklung, Organisationsentwicklung und Informationstechnologie für seine Kunden tätig. Das Portfolio deckt über 1.200 Kernthemen ab und umfasst klassische sowie digitale Lerninhalte, Lernmethoden und Medien. 150 Berater helfen umfassend bei der Auswahl zielführender Qualifikationsmaßnahmen. 200 festangestellte Mitarbeiter sorgen für eine optimale Organisation und mehr als 1.400 erfahrene Referenten für einen nachhaltigen Wissenstransfer. An 15 Standorten in Deutschland stehen den Teilnehmern neben Seminarräumen auch über 1.000 modern ausgerüstete IT-Arbeitsplätze zur Verfügung. Mit weltweiten Büros und Partnern auf allen fünf Kontinenten ist die Cegos Group immer dicht an ihren Kunden und kann sie international unterstützen. Durch stetige pädagogische und technologische Weiterentwicklung der Lernformate, stellt die Integrata AG den Entwicklungsvorsprung ihrer Kunden ökonomisch und effektiv sicher. Cegos Group und Integrata haben im Jahr 2015 zusammengefasst einen Umsatz von ca. 200 Millionen Euro erwirtschaftet

