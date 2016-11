Damovo ist Cisco Solution Innovation Partner of the Year

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen des Cisco Partner Summit 2017 in San Francisco wurde Damovo mit der Auszeichnung zum "Solution Innovation Partner of the Year geehrt. Cisco System verleiht Partner Awards an die besten Channel-Partner für erstklassige Business-Modelle und Wertschöpfungsideen. Berücksichtigt werden dabei unter anderem innovative Vertriebsansätze, architekturbasierte Umsatz-Erfolge, sowie strategische Geschäftsentwicklungen.

Die international begehrte Auszeichnung wurde auf dem Cisco Partner Summit 2016 in San Francisco, USA in insgesamt 17 Kategorien vergeben. Mit der Verleihung der Solution Innovation Awards würdigt Cisco die Innovationskraft von Damovo bei der Entwicklung von automatisierten Service Konzepten im Netzwerk. Belohnt wurde eine Entwicklung von Damovo zur Veredelung von Software Defined Networks (SDN), die Geschäftsprozesse verschlankt und automatisiert. Dies gelang durch die nahtlose Kombination einzelner Prozessschritte und deren Tools entlang der Wertschöpfungskette für den Rollout, das Life-Cycle Management und das Managed LAN. Die von Damovo automatisierten IT-Servicemanagement-Prozesse heben die Qualität, Effizienz und Elastizität von UCC- und Infrastrukturservices somit auf ein höheres Niveau. Dies wird die Zufriedenheit der Anwender steigern, Kosten senken und schafft Freiräume, um innovative Lösungen einzuführen.

"Wir sind stolz darauf, das dritte Mal in Folge zu den besten Channel Partnern von Cisco zu gehören. Die Auszeichnung zum 'Cisco Solution Innovation Partner of the Year' bestätigt unser strategisches Handeln, um unsere Kunden auch zukünftig in einem sich rasant wandelnden Geschäftsumfeld mit neuen technologischen und prozessualen Konzepten zu unterstützen", sagt Carl Mühlner, Vorsitzender der Geschäftsführung bei Damovo Central.

