Abschied von den Wise Guys und vieles mehr : Die Kindernothilfe beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 2017

Duisburg/Berlin (ots) - Das große Wise-Guys-Konzert mit Schauspieler Oliver Wnuk und weiteren prominenten Gästen, der Abend der Begegnungen, ein Gottesdienst sowie ein Familien-Mitmach-Konzert: Die Kindernothilfe ist auf dem diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentag stark vertreten.

Es ist der letzte Auftritt der Wise-Guys auf einem Kirchentag. Bevor die fünf Kölner ihre Karriere im Sommer beenden, stehen sie am 25. Mai ab 19 Uhr noch einmal gemeinsam mit der Kindernothilfe auf der Bühne am Brandenburger Tor und machen aufmerksam auf die Dürre am Horn von Afrika, durch die Millionen Menschen vom Hunger bedroht sind. Unterstützt werden sie dabei von Asia Abdulkadir, der Länderkoordinatorin der Kindernothilfe für Somaliland, Schauspielerin Natalia Wörner und dem neu ernannten Botschafter des Kinderhilfswerks Oliver Wnuk. Es ist der erste Auftritt des Schauspielers und Autors in seiner neuen Rolle. Moderiert wird das Konzert von der erfahrenen TV- und Radiomoderatorin Sabine Heinrich.

Schon einen Tag zuvor, am Mittwoch, dem 24. Mai, können Besucher die Kindernothilfe neben dem Französischen Dom treffen. Am Abend der Begegnungen informieren Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer ab 19 Uhr über die Arbeit der Hilfsorganisation.

Am Freitag, dem 26. Mai, findet ab 11 Uhr ein Gottesdienst der Kindernothilfe in der St. Bartholomäus-Kirche in Friedrichshain statt. Unter dem Motto "Hinsehen - Hingehen: sieben Brunnen des Lebens entdecken" feiern Pfarrerin Katrin Weidemann, Vorstandvorsitzende der Kindernothilfe, und Pastor Dietmar Boos den Gottesdienst.

Zum Abschluss wird es am Samstag, dem 27. Mai, dann noch einmal laut: Beim Mitmachkonzert des Kindernothilfe-Botschafters und Liedermachers Reinhard Horn sind Groß und Klein zum Mitsingen und -tanzen aufgerufen. Los geht's um 12 Uhr auf der Bühne an der Lehrter Straße 68, Tiergarten.

