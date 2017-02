Spielwarenmesse 2017 punktet mit Besucherplus, erfolgreichen Ausstellern und steigender Internationalität

Nürnberg (ots) -

- 73.000 Fachhändler aus 123 Ländern zu Gast in Nürnberg - Positive Stimmung an den Ständen schafft Orderlaune

Die Spielwarenmesse hat ihren Stellenwert als bedeutendster Branchenevent der Welt weiter ausgebaut. Vom 1. bis zum 6. Februar überzeugten die Veranstalter in Nürnberg mit großer internationaler Beteiligung auf Aussteller- und Besucherseite sowie einem weitreichenden Innovations- und Informationsangebot. 2.871 Unternehmen (2016: 2.851) aus 63 Ländern zeigten sich zufrieden mit dem Fachbesucheraufkommen. Insgesamt reisten 73.000 Gäste (2016: 70.714) - und damit 3,2% mehr als im Vorjahr - aus 123 Nationen nach Nürnberg, um Neuheiten zu sichten, Kommunikation zu betreiben und nicht zuletzt etwas zu erleben.

Besonders hoch ist der internationale Anteil an Händlern und Einkäufern - dieser stieg von 58% auf 60%. Die meisten Fachbesucher kamen aus Europa, Asien und Amerika. Gegliedert nach Ländern verzeichneten Italien, Russland und China die meisten Zuwächse. Neuaussteller Marc Collinet, Geschäftsführer der Adamus Group lobt die hohe Qualität: "Die Spielwarenmesse zeichnete sich durch nationale und internationale Besucher mit Entscheidungskompetenz für den Einkauf aus. Es herrschte eine tolle Grundstimmung." Nach wie vor gilt das Hauptinteresse des Fachpublikums der Suche nach Neuheiten, aber auch die Markt- und Konkurrenzbeobachtung sowie der Informationsaustausch gewinnen vermehrt an Bedeutung. Neben den geschäftlichen Faktoren ist zudem der Anspruch an die Messe als Erlebnis gestiegen.

Die Hersteller tragen den Bedürfnissen der Händler Rechnung und sind mit einem gestiegenen Orderverhalten belohnt worden. "Unser Messestand war noch voller als bereits im Vorjahr, die Resonanz auf die Neuheiten war sehr positiv - insgesamt spürte man eine Art Aufbruchstimmung", so Schleich-CEO Dirk Engehausen. Über 85% der Unternehmen waren mit ihrer Beteiligung an der Spielwarenmesse voll und ganz zufrieden. Der Wert ist so hoch wie nie zuvor. Eine Bestmarke hat ebenfalls die Anzahl der Aussteller erzielt, unter der sich allein 2.151 internationale Unternehmen befanden. "Es ist einzigartig, die ganze Welt des Spielzeugs an einem Ort zu sehen", fasst Frank Baldauf von Infantino Bkids zusammen. Daraus resultiert eine hohe Wiederbeteiligung: Über 90% der Firmen werden im kommenden Jahr erneut ausstellen.

Höchstnoten erhalten auch die Sonderschauen der Spielwarenmesse. Die Aktionsfläche Tech2Play offerierte die neuesten technologischen Spielwaren in den fünf Kategorien "Electronic Pets", "Robot Toys", "RC Drones", "Virtual Play" und "3D Printing". Ebenso großen Anklang hat die Sonderfläche Baby- und Kleinkindartikel gefunden, die den Spielwarenhändlern viel Inspiration bot. Damit ist die Spielwarenmesse dem steigenden Bedarf an diesem attraktiven Zusatzsortiment nachgekommen. Bei den Händlerbewertungen weit oben stand außerdem die TrendGallery, welche mit den passenden Produkten Einblicke in die drei Trendströmungen "Body and Mind", "Girl Power" und "Swap & Collect" gab.

"Das Gesamtergebnis unserer 68. Veranstaltung unterstreicht, dass die Spielwarenmesse eine solitäre Position innehat und die wichtigste Plattform für die Branche ist", resümiert der Vorstandsvorsitzende Ernst Kick. Im nächsten Jahr findet sie von Mittwoch bis Sonntag (31.1.-4.2.2018) an fünf Tagen statt.

