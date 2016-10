Insights-X startet erfolgversprechend in die zweite Runde

Dateiname: 20161006-inx-start-o-ton-de.mp3

O-Töne von Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender Spielwarenmesse eG Christian Ulrich, Director Marketing Spielwarenmesse eG Florian Hess, Director Fair Management Spielwarenmesse eG

Vom 6. bis zum 9. Oktober findet in Nürnberg zum zweiten Mal die Insights-X statt. Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr kann die PBS-Fachmesse 2016 erneut gute Zahlen vorlegen. Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG, Veranstalter der Messe, zeigt sich darüber äußerst zufrieden:

Cut 01 Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender Spielwarenmesse eG, (0:17): "Ja wir sind natürlich äußerst zufrieden mit dem Ergebnis, mehr als 40 Prozent Steigerung bei der Ausstellerzahl ist doch enorm. Dabei haben wir eine hohe Internationalität beibehalten. Was uns auch sehr wichtig ist: Qualität und Inhalte sind gewachsen, und man kann mit einer spannenden Messe rechnen."

Die InsightsArena in Halle 3 ist eines der Highlights der Messe und lädt zum Mitmachen und Networken ein. In ihrem Herzstück, dem Atelier, bekommen die Besucher viele Anregungen wie sie Produkte im eigenen Geschäft erlebbar machen können. Christian Ulrich, Director Marketing der Spielwarenmesse eG, erklärt, was Fachbesucher dort erwartet:

Cut 02 Christian Ulrich, Director Marketing Spielwarenmesse eG, (0:40): "Unsere Sonderfläche InsightsArena war bereits bei der Premiere ein wirklich tolles Erlebnis für die Besucher. Sie passt einfach hervorragend in das Insights-X Konzept einer frischen und außergewöhnlichen Messe. Wir haben jetzt mit unseren Ausstellern und den Medienpartnern wieder ein sehr vielfältiges Programm auf die Beine gestellt, bei dem natürlich die Händler im Mittelpunkt stehen und auch sehr aktiv mitmachen können. Ob eine Einführung in den Handlettering-Trend, Schreiblernberatung, Basteln oder Pinselkunde, da ist für jeden Geschmack und Bedarf auch etwas dabei. Und auch für eine kleine Pause bietet sich die InsightsArena an: Beim Kaffee oder Snacks können die Messe-Besucher nämlich einfach entspannen und sich austauschen."

Die Vielfalt in der InsightsArena spiegelt die Breite der angebotenen Produkte wieder. In insgesamt sechs Produktgruppen erhalten Besucher einen guten Überblick über die Neuheiten der gesamten PBS-Branche. In diesem Jahr konnten einige namhafte Neuaussteller dazu gewonnen werden, berichtet Florian Hess, Director Fair Management der Spielwarenmesse eG:

Cut 03 Florian Hess, Director Fair Management Spielwarenmesse eG, (0:34): "Mit mehr Ausstellern zur zweiten Insights-X können wir den Besuchern auch eine größere Vielfalt innerhalb der Produktgruppen bieten, die alle ein Plus verzeichnen. Dass Unternehmen wie Max Bringmann, Folia oder Parkner 2016 mit an Bord sind, zeigt uns, dass wir bei der Premiere Vieles richtig gemacht haben und die Bedürfnisse der Branche erfüllen können. Damit vor Ort dann auch alles rund läuft, betreuen wir die Aussteller mit unserem Team schon im Vorfeld individuell und bieten zahlreiche Services zur Messevorbereitung, wie zum Beispiel unsere kostenfreien Webinare."

