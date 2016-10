GIGA-Maus 2016 auf der Frankfurter Buchmesse: ELTERN family zeichnet zum 19. Mal die besten Multimedia-Angebote für Kinder aus

Hamburg / Frankfurt (ots) - Die Zeitschrift ELTERN family hat heute zum 19. Mal die besten familientauglichen Software- und Online-Produkte mit der GIGA-Maus auf der Frankfurter Buchmesse ausgezeichnet. Der Preis wurde in den vier Kategorien "Kinder 4 bis 6 Jahre", "Kinder 6 bis 10 Jahre", "Kinder ab 10 Jahre" sowie "Familie" vergeben. Hinzu kommen die beiden Sonderpreise "Goldene GIGA-Maus - das beste Programm des Jahres" und der "Kinderpreis".

Marie-Luise Lewicki, Chefredakteurin ELTERN family: "Wir waren von dem enormen Potential der Lernangebote beeindruckt. Was einst auf Diskette und CD-ROM als Beiwerk zum traditionellen Lernen daherkam, hat sich zu einem eigenständigen Angebot mit oft exzellenten didaktischen Konzepten entwickelt. Auch die Angebote zum Spielen, Lesen und Entdecken waren kreativ und überraschend. Kurzum: Für Kinder und Eltern gibt es viele ausgezeichnete Programme."

Mit der Goldenen GIGA-Maus für das beste Programm des Jahres wurde die App "Fiethe Math" von Ahoiii Entertainment ausgezeichnet. "Eine wunderschöne, schnörkellose App mit einem ausgeklügelten Konzept, um spielend zählen, addieren und schließlich subtrahieren zu können", urteilte die GIGA-Maus-Jury. Der "Kinderpreis" ging an die "Schatzsuche in der Buchstabenburg" aus dem Ravensburger Spieleverlag. "Das Spiel ist cool, und die Rätsel am Ende sind echt klasse!", urteilten die Kinder des Horts der Geschwister-Scholl-Schule in Leipzig.

Weitere Sieger in den verschiedenen Kategorien sind "Die Elefanten-App" des WDR Westdeutscher Rundfunk, das Lernspiel "Mumbro und Zinell" vom SWR Südwestfunk, das Lernportal "Learnattack" von Duden oder das Familien-Lernspiel "Die Müll-AG" von Bunny & Gnome. Alle Kategorien und Preisträger, Jurymitglieder sowie weitere Informationen finden sich unter www.gigamaus.de.

