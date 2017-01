DGAP-News: NORDWEST Handel AG: Konzern-Geschäftsvolumen mit 2,1 Mrd. EUR deutlich über Vorjahr

DGAP-News: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung NORDWEST Handel AG: Konzern-Geschäftsvolumen mit 2,1 Mrd. EUR deutlich über Vorjahr 20.01.2017 / 08:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Geschäftsvolumen per 31.12.2016 NORDWEST Handel AG: Konzern-Geschäftsvolumen mit 2,1 Mrd. EUR deutlich über Vorjahr Dortmund, 20.01.2017 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens per 31. Dezember 2016 wie folgt: Getragen durch einen deutlich positiven Geschäftsverlauf im vierten Quartal konnte die bis dahin bereits gute Entwicklung des Geschäftsvolumens nochmals gesteigert werden. Insbesondere die zum Jahresende gestiegenen Stahlpreise führten im selbigen Geschäftsbereich zu deutlichen Umsatzzuwächsen. Daneben konnte der Bereich TeamFaktor/Services durch den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten zusätzliches Geschäftsvolumen generieren. Zusammen mit einer im Vergleich zur allgemeinen Marktentwicklung überdurchschnittlichen Entwicklung im Kerngeschäftsbereich Bau, Handwerk & Industrie, erreicht der NORDWEST-Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt ein Gesamtvolumen in Höhe von 2.147,2 Mio. EUR und übersteigt damit das Vorjahr um 9,4%. Darüber hinaus haben sich auch in 2016 wieder zahlreiche Fachhandelspartner dem NORDWEST-Konzernverbund angeschlossen. Zum Jahreswechsel wuchs die Anzahl auf insg. 957 Fachhandelspartner, was ein Anstieg um insgesamt 36 Partner bedeutet (75 Zugänge, 39 Abgänge). Für diese äußerst positive Entwicklung zeichnen sich insbesondere die angebotenen Leistungen in unserem Kerngeschäftsbereich Bau, Handwerk & Industrie sowie das nordwesteigene Lager verantwortlich. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsarten: Das in der Zentralregulierung abgerechnete Geschäftsvolumen erreicht im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 mit insgesamt 1.679,3 Mio. EUR einen Anstieg von 12,7%. Hier spiegelt sich insbesondere die bereits genannte positive Entwicklung in den Bereichen Stahl und TeamFaktor/Services wider. Das durch den Geschäftsbereich Stahl geprägte Streckengeschäft verfehlt mit 319,1 Mio. EUR das Vorjahresniveau um 2,8%. Neben einer in 2016 insgesamt positiven Entwicklung der abgesetzten Tonnage um 6,9%, führt die spürbare Belebung der Stahlpreise im letzten Quartal 2016 in beiden Geschäftsarten zu deutlichen Umsatzzuwächsen. Das nordwesteigene Lagergeschäft erreicht mit 148,8 Mio. EUR eine Steigerung um 3,4%. Getragen wird diese Entwicklung insbesondere durch den Geschäftsbereich Bau, Handwerk & Industrie, mit einem Wachstum von 5,2%. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Der Geschäftsbereich Bau, Handwerk & Industrie erreicht aufgelaufen in 2016 ein Geschäftsvolumen von 842,1 Mio. EUR und übertrifft mit einer Steigerung von 7,4% im Vergleich zum Vorjahr die allgemeine Marktentwicklung. Der Geschäftsbereich Haustechnik steigert, bereinigt um die Auswirkungen angepasster Beschaffungswege des größten Haustechnikkunden, sein Geschäftsvolumen um 5,1%. Unberücksichtigt dieser Tatsache erreicht der Hautechnikbereich insgesamt ein Gesamtvolumen von 246,5 Mio. EUR (-11,2% ggü. VJ). Im Geschäftsbereich Stahl führt, nach einer unterjährig eher verhaltenen Preisentwicklung, der spürbare Anstieg der Stahlpreise zu Beginn des vierten Quartals, zu einer vorgezogenen Bevorratung bei den Fachhandelspartnern, die bis in das neue Jahr hineinreicht. Diese Entwicklung zeigt sich in einer zuletzt deutlich positiven Entwicklung der abgesetzten Menge und in damit einhergehenden deutlichen Umsatzsprüngen im letzten Quartal 2016. Ungebrochen erfolgreich entwickelt sich der Geschäftsbereich TeamFaktor/Services. Der durch die Factoring-Aktivitäten geprägte Bereich erreicht zum Jahresende mit 255,6 Mio. EUR einen deutlichen Anstieg von 163,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der online Geschäftsbericht 2016 wird voraussichtlich am 30.03.2017 auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/Finanzberichte publiziert. NORDWEST Handel AG Der Vorstand Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 957 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau, Handwerk & Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv. 