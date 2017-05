KN: Jamaika-Koalition: Günther bietet Heinold "Jobgarantie" als Finanzministerin

Kiel (ots) - Schleswig-Holsteins CDU-Spitzenkandidat Daniel Günther hat im Fall einer Jamaika-Koalition der grünen Finanzministerin Monika Heinold eine Jobgarantie gegeben. "Wer wäre ich, wenn ich nicht zusichern würde, dass die grüne Spitzenkandidatin in einem künftigen Kabinett eine wichtige Rolle spielt", sagte er in einem Interview mit den Kieler Nachrichten (Mittwochsausgabe).

Heinold habe als Finanzministerin gute Arbeit geleistet. Darauf wolle er auch in einem Bündnis mit den Grünen und der FDP setzen. "Die einzigen in der alten Küstenkoalition, die auf solide Finanzen geachtet haben, waren die Grünen. Dafür steht insbesondere Monika Heinold auch persönlich. Deshalb glaube ich, dass wir unsere Haushaltspolitik sehr schnell disziplinieren werden." Günther will in der kommenden Woche mit den Sondierungsgesprächen beginnen.

Der CDU-Wahlgewinner ist überzeugt, dass die Verhandlungen mit Grünen und FDP nicht scheitern werden, wie er der Zeitung sagt: "Aber auch nach der Wahl sage ich: Eine Große Koalition schließe ich nie aus. Die muss immer möglich sein. Aber sie ist maximal eine Notlösung."

Pressekontakt:

Original-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell