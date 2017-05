KN: Carstensen kritisiert Albig und sieht Chancen für Jamaika-Koalition

Kiel (ots) - Kiel. Der frühere Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) sieht den Grund für die SPD-Niederlage bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein in "schweren Fehlern" von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD). "Albigs Interview in der 'Bunten' zu seinem Privatleben war unerhört", sagte Carstensen den "Kieler Nachrichten" (Online-Ausgabe).

Carstensen sagte weiter, Albig sei dem direkten Duell mit Herausforderer Daniel Günther (CDU) zu oft ausgewichen und habe den SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner "vorgeschickt". "Das hat dem Bürger den Eindruck vermittelt: Wer Albig wählt, wählt Stegner."

Mit Blick auf eine mögliche Jamaika-Koalition der CDU mit Grünen und FDP sagte der Ex-Ministerpräsident und Albig-Vorgänger: "Ich sehe inhaltlich große Schnittmengen zwischen CDU und Grünen, unter anderem in der Finanzpolitik."

Pressekontakt:

Original-Content von: Kieler Nachrichten, übermittelt durch news aktuell