Warmie-Tup®-Servier-Serie von Tupperware ist "Produkt des Jahres 2017"

Frankfurt/Main (ots) - Die Warmie-Tup®-Servier-Serie von Tupperware ist vom "pro-K Industrieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff e.V." (pro-K) als eines der "Produkte des Jahres 2017" prämiert worden. Der Verband pro-K zeichnet seit fast 40 Jahren neue Produkte aus Kunststoff aus, die nach dem Urteil einer unabhängigen Jury besonders kreativ und funktional gestaltet sind. Am 12. Januar 2017 wurden die Auszeichnungen an die 19 Preisträger übergeben. Für Tupperware Deutschland nahm Jan Schmidt, Manager Products & Customer Relations, die Auszeichnung in der Kategorie "Indoor" entgegen.

Der Warmie-Tup® besteht aus zwei ineinander passende Schüsseln und einem zweiteiligen doppelwandigen Deckel. Er sorgt dafür, dass Speisen lange warm bzw. kalt gehalten werden. Die praktischen, ergonomisch geformten Griffe ermöglichen ein sicheres Tragen und Servieren. Das Sieb und die innere Schüssel der Warmie-Tup®-Servier-Serie eignen sich sogar zur Verwendung in einem herkömmlichen (drucklosen) Dampfgarer. Die Speise kann im Dampfgarer (ohne äußere Schüssel, Deckel und Servierlöffel) bis zu einer Temperatur von 100°C gedämpft werden.

"Wir freuen uns, dass auch in 2017 eine unserer Neuentwicklungen als 'Produkt des Jahres' ausgezeichnet wurde", sagt Christian Dorner, Geschäftsführer von Tupperware Deutschland. "Diese Prämierung beweist die Kreativität unserer Designer und Techniker und die ungebrochene Innovationskraft von Tupperware. Kennenlernen kann man die Eigenschaften und Vorteile der Warmie-Tup®-Servier-Serie auf jeder Tupperparty."

