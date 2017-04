Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Seehofer

Stuttgart (ots) - Unmittelbar nach dem Wahltag droht ein Rückfall in alte Rollenmuster. Sollte die Union auch die nächsten vier Jahre die Bundesregierung anführen, wird Seehofer ein irritierend wendiger, wenn nicht gar irrationaler Faktor für Merkel bleiben. Das finge schon bei der Koalitionsbildung an: Dann würde wieder das leidige Thema "Obergrenze" aufgerufen, ohne die Seehofers CSU erst gar keinem Berliner Regierungsbündnis beitreten will. Mindestens einem bayerischen Sonderwunsch à la Maut oder Mütterrente müsste Merkel auch in einer vierten Amtszeit zustimmen - zur Auswahl stehen etwa eine höhere Steuerentlastung oder Volksabstimmungen auf Bundesebene. Kurz vor der Landtagswahl 2018 - für die CSU das Maß aller Dinge - dürfte ihre Kompromissbereitschaft gen null tendieren.

