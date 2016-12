Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Verbraucher- und Anlegerrechten

Stuttgart (ots) - Das deutsche System macht es Verbrauchern und Anlegern sehr schwer, zu ihrem Recht zu kommen. Wer als Verbraucher klagt, hat nicht einmal die Möglichkeit des Musterverfahrens, sondern bleibt in vielen Fällen ganz auf sich allein gestellt und muss oft auch finanziell in Vorleistung gehen. Die Frage ist allerdings, ob es wünschenswert wäre, das US-Recht zu übernehmen. Ein strukturelles Übergewicht der Kläger ist ebenso wenig rechtsstaatlich wie ein System, bei dem sich der einzelne Kläger vorkommen muss wie ein David, der gegen den Goliath kämpft. Die Aufgabe der deutschen Gesetzgebung liegt darin, die Durchsetzung von Verbraucherrechten zu erleichtern, ohne die Exzesse wie in den USA zu ermöglichen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell