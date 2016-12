Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Stuttgart-Zulage für Erzieherinnen

Stuttgart (ots) - Seit Jahren fehlt es in Stuttgart an Erziehern und Erzieherinnen. Dies hat dazu geführt, dass Hunderte bestehende Kitaplätze nicht besetzt werden können, obgleich mehr als 3000 Kinder auf der Warteliste stehen. Das entspricht nicht dem, was der Gesetzgeber festgelegt hat. Und es bringt viele Familien in schwierige Situationen. In diesem Zusammenhang mutet es seltsam an, dass sie ausgerechnet jetzt eine Fortführung der Großstadtzulage Tarif plus für verzichtbar hält. Die Verwaltung begründet das zum einen mit den Einkommensverbesserungen für die Kita-Fachkräfte, zum anderen mit der Gleichbehandlung mit anderen Berufsgruppen. Beides ist zwar nicht von der Hand zu weisen. Doch der Verzicht auf die Zulage verbessert die Personalsituation in den Kitas nicht, sondern dürfte Stuttgarts Position im Vergleich zum Umland verschlechtern.

