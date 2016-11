Stuttgarter Nachrichten: Präsidentschaftskandidat Steinmeier

Stuttgart (ots) - Zweifellos kann man das Umkippen der Union als Niederlage, speziell als eine der CDU-Chefin Angela Merkel deuten. Muss man aber nicht. Angesichts des AfD-Hochs spricht vor allem eine Fortsetzung des Bündnisses mit der SPD für ein Weiterregieren mit nur einem Partner. Und eine SPD in Schrumpfkur ist zweifellos bequemer für CDU und CSU als womöglich frisch gestärkte und entsprechend selbstbewusste Grüne. Die Höhe des Preises für die Roten ist leicht taxiert: Demnächst mit den Schwarzen Steinmeier zum Bundespräsidenten küren und kurz darauf einen Lagerwahlkampf gegen sie führen - das wird mangels Glaubwürdigkeit nicht funktionieren. Anders gesagt: Wer nach der Entscheidung von Schwarz-Rot für Steinmeier noch an eine rot-grün-rote Machtoption glaubt, der glaubt höchstwahrscheinlich auch an den Weihnachtsmann.

