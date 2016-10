Stuttgarter Nachrichten: zu Oettinger

Stuttgart (ots) - So ist er nun mal, unser Oetti, sagen die, die Günther Oettinger besser kennen als all jene, die ihm nun twittergeil bösartig billige Etiketten aufkleben wollen. Ja, man muss das nicht originell, erst recht nicht besonders witzig finden, was Oettinger, immerhin als einer der wichtigsten Repräsentanten der EU als Redner eingeladen, da über den internationalen Wettbewerb und das chinesische Auftreten auf dem Weltmarktparkett vom Stapel gelassen hat. Aber seine Versicherung, er habe seine Sottisen nicht respektlos gemeint, schlimmstenfalls ungehörig salopp formuliert, darf man ihm abnehmen.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell