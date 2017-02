DGAP-News: bet-at-home.com AG: Aufnahme der bet-at-home.com AG in den SDAX-Index der Deutschen Börse

DGAP-News: bet-at-home.com AG / Schlagwort(e): Sonstiges bet-at-home.com AG: Aufnahme der bet-at-home.com AG in den SDAX-Index der Deutschen Börse 03.02.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Düsseldorf, 3. Februar 2017. Die Deutsche Börse hat beschlossen, die Aktien der bet-at-home.com AG (ISIN: DE000A0DNAY5) zum 3. Februar 2017 in den SDAX aufzunehmen. Die Aufnahme erfolgt nach der sogenannten Fast Entry-Regel. Neben den hohen Transparenzanforderungen des Prime Standards erfüllt die bet-at-home.com-Aktie somit auch die für die Aufnahme in den renommierten Small Cap Index relevanten Größenkriterien hinsichtlich Streubesitzanteil, Marktkapitalisierung sowie Handelsvolumen. Die Auswahlindizes der Deutschen Börse DAX, MDAX, SDAX und TecDAX umfassen zusammen 160 Werte, wobei 50 Titel dem SDAX angehören. "Wir freuen uns sehr, dass die Aufnahme in den SDAX bereits rund ein halbes Jahr nach der Zulassung zum regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen konnte. Die erhöhte Aufmerksamkeit, welche mit einem SDAX-Listing verbunden ist, wird sich positiv auf die Liquidität der Aktie auswirken", bekräftigt Michael Quatember, CEO der bet-at-home.com AG. Franz Ömer, CEO der bet-at-home.com AG, sieht im SDAX-Aufstieg einen wichtigen Meilenstein und eine Bestätigung der gewählten Kapitalmarktstrategie: "Die bet-at-home.com AG kann sowohl auf ein ereignisreiches als auch überaus erfolgreiches Börsenjahr 2016 zurückblicken. Dass unsere Aktie ihr All-Time-High in den vergangenen Wochen und Tagen mehrmals übertreffen konnte, zeigt das große langfristige Potenzial, welches in diesem Titel steckt". Über bet-at-home.com: Der bet-at-home.com AG Konzern ist im Bereich Online-Gaming und Online-Sportwetten tätig. Mit mehr als 4,5 Millionen registrierten Kunden weltweit zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen mit seinen Tochtergesellschaften zu den erfolgreichsten Glücksspielanbietern Europas. Das vielfältige Angebot auf www.bet-at-home.com umfasst Sportwetten, Poker, Casino, Games und Virtual Sports. bet-at-home.com verfügt über Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Zum Stichtag 30.09.2016 trugen 294 Mitarbeiter zur erfolgreichen Entwicklung des Konzerns bei. Über seine maltesischen Gesellschaften hält der Konzern Online-Sportwetten- und Glücksspiellizenzen. Die Lizenzen berechtigten das Unternehmen jeweils zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos. Seit 2009 ist die bet-at-home.com AG Teil der Betclic Everest SAS Group, einer führenden französischen Gruppe im Bereich Online-Gaming und Sportwetten. -------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: bet-at-home.com AG Tersteegenstrasse 30 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 211 17934 770 Fax: +49 211 17934 757 E-Mail: ir@bet-at-home.com Internet: www.bet-at-home.ag ISIN: DE000A0DNAY5 WKN: A0DNAY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange SDAX Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 541595 03.02.2017