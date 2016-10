DTM-AUDIO-Service: #8 News 2. Rennen/Sonntagsrennen #9 O-Töne/Interviews DTM - Finale am Hockenheimring: Freitag 14.- Sonntag 16.10. - wir sind on Air für Sie vor Ort.

4 weitere Medieninhalte

Dateiname: dtm0916-hoc-08so-newsr2.MP3

Dateigröße: 1,29 MB

Länge: 01:24 Minuten Download

Hockenheim (ots) - An dieser Stelle können die Radiokollegen den Audioservice der DTM herunter laden.

ANMODERATION:

150.000 haben an diesem Wochenende am Hockenheimring ein extrem packendes Saisonfinale erlebt. Die Titelentscheidung fiel im letzten Rennen der Saison, BMW-Pilot Marco Wittmann reichte ein vierter Platz um sich zum zweiten Mal nach 2014 zum DTM Champion zu krönen. Sein Herausforderer Edoardo Mortara gewann das Rennen, und beendet die Saison mit nur 4 Punkten Rückstand hinter Wittmann. Damit hat er mit seinem Abt Team die Teammeisterschaft gewonnen und für AUDI den Herstellertitel. Auf die Plätze zwei und drei im Rennen fuhren die Mercedes-Piloten Christian Vietoris und Ex Formel 1-Pilot Paul die Resta. Inga Stracke berichtet vom Hockenheimring

1. News von Inga Stracke 32 Sek news

2. News lang/Aufsager 42 Sek

3. Meisterinterview Marco Wittmann, BMW

4. Siegerinterviews Edoardo Mortara, Audi // Christian Vietoris, Mercedes // Paul di Resta, Mercedes

5. Hans-Joachim (Striezel Stuck), DMSB-Präsident

Alle Rennen werden live in der ARD übertragen, Sport-1 und n-tv berichten ebenfalls. Auf dtm.com gibt's dazu noch den Livestream. Inga Stracke berichtet.

