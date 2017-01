DGAP-Adhoc: YOC AG fließen 0,5 Mio. EUR aus Darlehensfinanzierung zu

DGAP-Ad-hoc: YOC AG / Schlagwort(e): Finanzierung YOC AG fließen 0,5 Mio. EUR aus Darlehensfinanzierung zu 18.01.2017 / 14:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- YOC AG fließen 0,5 Mio. EUR aus Darlehensfinanzierung zu Berlin, 18. Januar 2017 Die YOC AG (Frankfurt, Prime Standard, ISIN DE0005932735) gibt den bevorstehenden Abschluss einer Darlehensfinanzierung über 0,5 Mio. EUR bekannt. In Folge des für die nächsten Tage geplanten Abschlusses der Fremdkapitalfinanzierung werden der Gesellschaft im März dieses Jahres 0,5 Mio. EUR zufließen. Für das Darlehen sollen marktübliche Konditionen und eine mittelfristige Laufzeit vereinbart werden. Mit Umsetzung dieser Maßnahme ist die Gesellschaft mit ausreichender Liquidität ausgestattet, so dass weitere Kapitalmaßnahmen kurz- und mittelfristig nicht beabsichtigt sind. Mitteilende Person: Dirk Kraus, Vorstand Kontakt: YOC AG Martina Serwene Investor Relations Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Tel.: +49-30-726162-322 Fax: +49-30-726162-222 ir@yoc.com -------------------------------------------------------------------------------- 18.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-72 61 62 322 Fax: +49 (0)30-72 61 62 222 E-Mail: martina.serwene@yoc.com Internet: www.yoc.com ISIN: DE0005932735 WKN: 593273 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 537399 18.01.2017 CET/CEST